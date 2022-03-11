Москва, 11 марта, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Цены на бензин на российских автозаправочных станциях начали снижаться, 11 марта пишет РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка топливом

Такая ситуация не распространяется на Москву, где стоимость топлива на АЗС остается стабильной.

В издании отметили, что с конца февраля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена за бензин самой популярной марки АИ-92 упала на 24,5% до 36 880 рублей за тонну, а на АИ-95 — на 22% до 40 180 рублей.

Представитель одной из сетей АЗС сообщил журналистам о том, что с 1 по 5 марта стоимость топлива снизилась в Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Приморском крае, а также в Нижегородской и Иркутской областях.

По сведениям СМИ, тенденция к удешевлению характерна прежде всего для независимых компаний, которые закупают бензин на бирже — через трейдеров или напрямую.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта розничные цены на бензин в США достигли исторического максимума. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в этом процессе виноват действующий глава Белого дома Джо Байден.