Пекин, , 07:15 — REGNUM Власти Китая сохранят автономию Гонконга и рассчитывают на экономическое развитие и процветание этого специального административного района в долгосрочной перспективе. Об этом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил 11 марта на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии высшего законодательного органа страны.

Ли Кэцян World Economic Forum

Ли Кэцян «Мы будем твердо придерживаться политики «одна страна — две системы» и обеспечим высокую степень автономии Гонконга».

По его словам, Пекин заинтересован в «долгосрочном процветании и в стабильности Гонконга» и рассчитывает на эффективную деятельность его руководства по развитию экономики, улучшению благосостояния его жителей и укрепления позиций автономии «в качестве крупного международного финансового, торгового и логистического центра».

Ли Кэцян также «с пониманием» отнёсся к решению о переносе выборов руководства автономии на более поздний срок из-за сложной эпидемической ситуации в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки живых свиней в Гонконге вернулись к нормальному уровню, поскольку скотобойни, закрытые из-за эпидемии COVID-19, возобновили работу.

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