Тегеран, , 09:13 — REGNUM 10 марта глава Отдела интересов Ирана в Каире Насер Канаани в ответ на антииранские обвинения посланника Саудовской Аравии заявил, что использование отвлекающих факторов и повторение необоснованных претензий к Исламской Республике Иран не решит проблемы региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Канаани сделал эти замечания в ответ на обвинения посланника Саудовской Аравии в адрес Исламской Республики Иран в интервью египетской газете «Аль-Ахбар».

Он подчеркнул, что обвинения посла Саудовской Аравии в Каире в адрес Ирана о вмешательстве в дела региональных государств полностью отвергаются, заявив, что принципиальная политика Исламской Республики основана на невмешательстве во внутренние дела других, а также уважении независимости и суверенитета стран.

«Как в своих утверждениях, так и на практике Иран доказал, что он поддерживает национальные правительства и страны региона, выступая против применения силы и террористических методов для создания нестабильности в регионе», — сообщил иранский представитель.

Указывая на ситуацию в Йемене, он подчеркнул, что основная причина йеменского кризиса кроется в незаконной военной агрессии Саудовской Аравии против мусульманского народа в течение последних 7 лет.

«Очевидно, что Иран приветствует любое решение Саудовской Аравии двигаться вперед с помощью переговоров и сотрудничества, а не конфликта, поскольку улучшение отношений и сотрудничества между двумя государствами может принести пользу не только двум странам, но и всему региону», — заявил Канаани.