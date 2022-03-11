Тегеран, 11 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. 10 марта спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф в связи с мученической смертью двух боевиков КСИР в Сирии заявил: «Несомненно, террористы с их бесчеловечными действиями определенно дорого заплатят за совершенное ими преступление». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Ссылаясь на мученическую смерть двух иранских представителей КСИР в Сирии, Калибаф отметил в своем послании, что Ось Сопротивления не оставит такие преступления без ответа.

Он подчеркнул: «Враги всегда пытались подорвать волю храбрых моджахедов, Оси Сопротивления и Исламского джихада, однако они до сих пор терпели поражение».

Ранее управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что двое членов организации погибли в результате ракетного удара Израиля по пригородам Дамаска (Сирия).

Согласно опубликованному заявлению, в результате обстрела погибли полковники Эхсан Карбалайе и Мортеза Саиднеджад.