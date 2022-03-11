Тегеран, 11 марта, 2022, 08:25 — ИА Регнум. 10 марта Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что нет никого более наивного, чем те, кто призывает к сокращению оборонительной мощи в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Выступая на встрече с представителями Совета экспертов, аятолла Хаменеи подчеркнул, что в сложных войнах [сегодняшнего дня] нельзя сражаться старым оружием, как нельзя сражаться мечом, копьем и тому подобным против артиллерии, ракет и высокоточного оружия.

«Кроме того, управление в исламе не похоже на сегодняшние монархии, республики, заповеди, вождей, совершающих государственные перевороты, оно не похоже ни на что из этого», — подчеркнул Верховный лидер. Далее он уточнил, что управление в исламе — это особая вещь, которая опирается на духовные основы.

«Уступать США или любой другой крупной державе, чтобы получить иммунитет от санкций, — большая ошибка и серьезный удар по политической силе. Нет ничего более наивного и неумелого, чем предложение снизить обороноспособность страны», — заявил Хаменеи.

Далее он сообщил: «Национальная мощь жизненно важна для любой страны. Любое государство, стремящееся к независимости, величию и сопротивлению требованиям других, должно быть сильным. В противном случае, будучи слабым, униженным и запуганным, вы постоянно беспокоитесь о жадности мировых держав».