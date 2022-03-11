Пермь, 11 марта, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о признании АО «Проинвестбанк» банкротом. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

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Экс-председатель правления банка Александр Воронцов считает такое судебное решение прецедентом. Он не исключает, что решение Центробанка о лишении лицензии кредитной организации будет признано незаконным.

Напомним, 23 апреля 2021 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у пермского банка. Основной причиной отзыва названо занижение банком величины необходимых к формированию резервов на возможные потери по задолженности, а также завышение стоимости имущества для сокрытия своего финансового состояния.

Вкладчиками Проинвестбанка являлись 1,9 тыс. человек. Общий объем возмещения оценивался в 788 млн рублей.