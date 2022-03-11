Тегеран, , 09:33 — REGNUM 10 марта представитель министерства иностранных дел Ирана отверг обвинения, выдвинутые на министерской встрече Лиги арабских государств, в которых утверждается, что Тегеран вмешивается во внутренние дела других стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

Саид Хатибзаде выступил с заявлением, выразив сожаление по поводу продолжения порочного круга антииранских обвинений и настойчивости Лиги арабских государств в сохранении этого подхода.

Он отметил, что подобные меры противоречат усилиям, предпринимаемым этими странами по взаимодействию и региональной дипломатии с Ираном.

«Мы отвергаем неоднократные необоснованные обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран, выдвинутые упомянутой организацией, которая имеет давнюю историю разжигания войны в Западной Азии», — заявил Хатибзаде.

Он также пригласил арабские страны к диалогу и урегулированию недоразумений с Ираном по дипломатическим каналам, подчеркнув, что подобные заявления будут препятствовать укреплению связей с Исламской Республикой.