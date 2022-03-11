Бурятия, 27 мая, 2014, 12:28 — ИА Регнум. В Тарбагатайском районе Бурятии местная жительница подозревается в причинении смерти несовершеннолетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе республиканского следственного управления Следственного комитета России.

9 мая 2014 года в республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии, вызванном токсическим действием неустановленного на тот момент вещества, был доставлен 13-летний подросток. 22 мая 2014 года ребенок, не приходя в себя, скончался.

Как установили следователи, 9 мая подросток находился дома на территории одного из пригородных дачных поселков. Днем родители почувствовали резкий запах, исходивший от куртки сына. Обыскав ее, в кармане они обнаружили жевательный табак - "насвай". За месяц до этого случая, родители уже находили у сына точно такую же табачную массу. Со слов ребенка он получил ее в школе от старшеклассников. В предыдущий раз родители провели с сыном строгую беседу. Повторно обнаружив "насвай", взрослые решили наказать подростка. Мать, не задумываясь о последствиях, в воспитательных целях заставила ребенка съесть табачную массу. Подросток взял "насвай" в рот, проглотил его и почти сразу же потерял сознание. У него произошла остановка сердца. Родители попытались провести реанимационные мероприятия, а затем отвезли сына в больницу, где через несколько дней ребенок, не приходя в себя, скончался.

В ходе проведенной экспертизы было исследовано вещество, которое проглотил ребенок. Следователи выяснили, что в состав "насвая" входили жиры, мел, известь, а также измельченные листья табака, содержащие значительные дозы никотина. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, однако, вероятнее всего, остановка сердца подростка могла произойти из-за токсического действия никотина, попавшего в желудок и затем - в кровь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.