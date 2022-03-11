Тегеран, 11 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. 10 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 138 572, причем 139 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 139 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 138 572 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в Иране было выявлено 6424 новых случая заражения COVID-19, при этом 832 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 761 892 пациента из общего числа 7 113 591 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 3176 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 397 770 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 55 999 931 человек на данный момент прошел повторную вакцинацию.