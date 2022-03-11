Иран полон решимости развивать аэрокосмическую промышленность
Тегеран, 11 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Иране темпы развития аэрокосмической промышленности значительно ускорились, поскольку администрация президента Ибрагима Раисиначала устранять препятствия и заложила основу для увеличения числа космических запусков. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 марта.
Космический совет Ирана (ISC), также известный как Высший космический совет, был закрыт в течение двух сроков предыдущих администраций, что привело к остановке аэрокосмической промышленности в стране.
Конечно, следует отметить, что некоторым игрокам аэрокосмической промышленности страны, в том числе Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), удалось добиться прорывов в планировании, производстве и испытании космических двигателей, а также в запуске спутника Nour-1, который был запущен на орбиту 22 апреля 2020 года. Этот спутник вышел на орбиту в 425 километрах над поверхностью Земли.
Однако спустя 10 лет администрация Раиси провела первое заседание ISC 25 ноября 2021 года, всего через три месяца после начала его пребывания в должности. В тот же день президент осмотрел выставку достижений Ирана в аэрокосмической отрасли. Затем члены Высшего космического совета обсудили текущую ситуацию и планы на будущее в присутствии президента.
Раиси подчеркнул, что проведение сессии свидетельствует о том, что действующая администрация полна решимости развивать аэрокосмическую промышленность.
Президент также предупредил, что Иран должен иметь право голоса в аэрокосмической промышленности, чтобы избежать продвижения по пути, проложенному другими акторами, отметив, что развитие в этом секторе сыграет ключевую роль в сдерживании потенциальной агрессии противников.