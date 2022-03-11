Тегеран, 11 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Иране темпы развития аэрокосмической промышленности значительно ускорились, поскольку администрация президента Ибрагима Раисиначала устранять препятствия и заложила основу для увеличения числа космических запусков. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Космический совет Ирана (ISC), также известный как Высший космический совет, был закрыт в течение двух сроков предыдущих администраций, что привело к остановке аэрокосмической промышленности в стране.

Конечно, следует отметить, что некоторым игрокам аэрокосмической промышленности страны, в том числе Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), удалось добиться прорывов в планировании, производстве и испытании космических двигателей, а также в запуске спутника Nour-1, который был запущен на орбиту 22 апреля 2020 года. Этот спутник вышел на орбиту в 425 километрах над поверхностью Земли.

Однако спустя 10 лет администрация Раиси провела первое заседание ISC 25 ноября 2021 года, всего через три месяца после начала его пребывания в должности. В тот же день президент осмотрел выставку достижений Ирана в аэрокосмической отрасли. Затем члены Высшего космического совета обсудили текущую ситуацию и планы на будущее в присутствии президента.

Раиси подчеркнул, что проведение сессии свидетельствует о том, что действующая администрация полна решимости развивать аэрокосмическую промышленность.

Президент также предупредил, что Иран должен иметь право голоса в аэрокосмической промышленности, чтобы избежать продвижения по пути, проложенному другими акторами, отметив, что развитие в этом секторе сыграет ключевую роль в сдерживании потенциальной агрессии противников.