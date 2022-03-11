Минусинск, Красноярский край, 11 марта, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В городе Минусинске Красноярского края полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в районе разлива реки Минусинки. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по региону.

24.мвд.рф Подтопление в Минусинске

В Минусинске введён режим повышенной готовности. Из-за подъёма уровня реки вода разлилась на проезжую часть дороги по улице Весенняя (мост через Минусинску) со стороны улиц Новокузнецкая и Чапаева. Движение на указанном участке ограничено.

Жителям города рекомендовали проезжать к своим домам объездными путями.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Мордовии проводится мониторинг паводковой обстановки.

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