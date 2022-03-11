Тегеран, , 10:59 — REGNUM 10 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Али Шамхани заявил, что подход США к требованиям Ирана на переговорах в Вене указывает на то, что страна не заинтересована в хорошей сделке. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Шамхани Mehr News Agency

Шамхани написал в твиттере, что подход США к продолжающимся переговорам в Вене (Австрия) между Ираном и группой 4+1 показал, что Вашингтон не заинтересован в прочной сделке с Ираном.

В своём Twitter-аккаунте Шамхани написал:

«Подход США к принципиальным требованиям Ирана в сочетании с его необоснованными предложениями и неоправданным давлением с целью поспешного достижения соглашения показывают, что США не заинтересованы в прочной сделке, которая удовлетворила бы обе стороны. В отсутствие политического решения со стороны Вашингтона переговоры с каждым часом становятся все более запутанными».