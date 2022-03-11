Тегеран, , 08:19 — REGNUM Иранский шахматист-гроссмейстер Пархам Магсудлу победил чемпиона мира в соревнованиях по быстрым шахматам в Белграде (Сербия). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 марта.

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Чемпион мира по шахматам среди юниоров Магсудлу победил чемпиона мира по быстрым шахматам Нодирбека Абдусатторова из Узбекистана в четвертый день серии Гран-при по шахматам в сербской столице.

Абдусатторов появился на шахматной сцене как новый гений быстрых шахмат в конце 2021 года, когда стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Тем не менее, в данной партии Магсудлу набрал 2,5 балла, с хорошим перевесом обыграв своего визави.

Турнир GM в Белграде 2022 года продлится до 14 марта. В играх принимают участие десять самых сильных игроков из разных стран.

Иранец Магсудлу является единственным супер-гроссмейстером на турнире с рейтингом 2701.