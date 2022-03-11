Пекин, , 06:56 — REGNUM Палеонтологическое общество Китая объявило о 10 лучших палеонтологических достижениях Китая в 2021 году, представив соответствующий список в столице провинции Цзянсу городе Нанкине на востоке Китая, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Авторы гипотезы метеоритного вымирания динозавров палеонтолог Уолтер Альварес (справа) и его отец нобелевский лауреат по физике, участник Манхэттенского проекта Луис Альварес, в связи с работами которого по мюонному катализу в 1956 году журналисты придумали термин «холодный ядерный синтез»

10 прорывов были сделаны в различных областях, включая палеонтологию позвоночных, палеоантропологию, геохимию и палеоботанику, сказал вице-президент общества Ван Юндун.

Среди них были исследования динамичной генетической истории человеческой популяции в Восточной Азии за последние 40 000 лет. Этот проект раскрыл механизм отбора уникальных адаптивных генов путем анализа геномов человека возрастом от 300 до 40 тыс. лет.

Общество, основанное в 1929 году, является одной из первых академических организаций Китая, занимающихся естественными науками. Его ежегодный список 10 лучших палеонтологических открытий в Китае начал публиковаться с 2017 года.