Киселёвск, Кемеровская область, , 06:54 — REGNUM В Киселевске полицейские задержали мужчину, который поджег автомобиль «по ошибке». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Горящий автомобиль Ah_Riz_Ko

В ведомстве рассказали, что в дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля на территории одного из предприятий. Выяснилось, что утром супруга приехала за заявителем на работу и припарковала машину на территории организации. Через некоторое время сработала сигнализация. Владелец автомобиля увидел пламя и потушил его подручными средствами. Причинённый ущерб устанавливается.

Позже поджигатель был задержан. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Накануне у него произошёл конфликт с одним из автовладельцев. Он выследил, где тот паркует машину и решил ему отомстить, но, находясь в алкогольном опьянении, перепутал и «по ошибке» поджёг не тот автомобиль.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.