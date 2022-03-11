Шэньчжэнь, Китай, 11 марта, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Компании, котирующиеся на Шэньчжэньской фондовой бирже, продемонстрировали высокую устойчивость и жизнеспособность в прошлом году, согласно их оценкам эффективности, передает 10 марта агентство Синьхуа.

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По состоянию на 9 марта 1772 фирмы, или примерно 68% от общего числа зарегистрированных на бирже Шэньчжэня фирм, опубликовали свой прогноз финансовых показателей за прошедший 2021 год, сообщил China Securities Journal. Более 70% из них ожидали увидеть прибыль, в то время как более 60% прогнозировали улучшение прибыли, отмечается в отчете.

Согласно отчету, средняя чистая прибыль этих фирм оценивалась в диапазоне от 245 млн юаней (около $38,82 млн) до 315 млн юаней. Около 293 компаний, вероятно, увидят, что их чистая прибыль за 2021 год превысит 500 млн юаней, из которых 24, по оценкам, получат чистую прибыль более 5 млрд юаней, говорится в отчете.