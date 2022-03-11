Пекин, 11 марта, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Китай поздравляет Юн Сок Ёля с избранием на пост нового президента Южной Кореи, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, передает 10 марта агентство Синьхуа.

China News Service Чжао Лицзянь

Китай и Южная Корея являются соседями, которых нельзя отдалять, и важными партнерами по сотрудничеству, которых нельзя отделять друг от друга, заявил Чжао на ежедневном пресс-брифинге после победы Юна на президентских выборах в Южной Корее, состоявшихся 9 марта.

«Мы готовы приложить совместные усилия с Южной Кореей, чтобы воспользоваться возможностью 30-летия установления дипломатических отношений для содействия здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений и принести больше пользы двум народам», — сказал он.

Чжао также добавил, что быстрое развитие двусторонних отношений за последние 30 лет принесло ощутимую пользу двум странам и двум народам и внесло позитивный вклад в региональный мир и развитие.