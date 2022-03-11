Пекин, 11 марта, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Китай выделил 3 млрд юаней (около $475,4 млн) из бюджета центрального правительства для укрепления слабых звеньев в сфере социального обеспечения и благосостояния людей, сообщил главный экономический планировщик страны, передает 10 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Средства будут направлены на поддержку 261 проекта, связанного с благосостоянием детей, помощью бездомным, реабилитацией и уходом за людьми с ограниченными возможностями, а также услугами для ветеранов, основными похоронными услугами и защитой психического здоровья, сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам Китая.

По данным комиссии, в последние годы все больше государственных инвестиций было направлено на проекты, направленные на улучшение благосостояния людей.

Также отмечается, что в этом году инвестиции центрального правительства в проекты, направленные на устранение слабых звеньев в сфере социального обеспечения, были на 200 млн юаней больше, чем в 2021 году, что помогает оптимизировать услуги для особых групп.