Оренбург, 11 марта, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В Оренбурге пострадавшие от сильного пожара в августе 2021 года люди начали получать выплаты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Metallovedeniye.ru Деньги

Денежные средства выделяются из областного бюджета. На сегодняшний день финансовую поддержку получили уже три собственника жилых помещений. С остальными погорельцами заключены соглашения, которые сейчас время проходят процедуру оформления и регистрации прав. Ведется работа по оформлению необходимых документов у нотариуса.

Чиновники объяснили затянувшуюся процедуру предоставления выплат отсутствием надлежащего оформления прав собственников (доли в домовладениях в натуре не выделены; наличие дублированных сведений об объектах недвижимости в ЕГРН; отсутствие регистрации перехода прав; отсутствие согласий всех сособственников на оформление необходимых документов). Эти мероприятия оплачиваются за счет муниципального бюджета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 августа 2021 года в Оренбурге в результате крупного пожара пострадали девять зданий, в том числе шесть жилых домов. Люди остались без крова. По факту разрушительного ЧП было возбуждено уголовное дело. Ранее заявлялось, что объем помощи из регионального бюджета составит 37 млн рублей.