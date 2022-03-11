Благовещенск, 11 марта, 2022, 06:46 — ИА Регнум. На одной из автозаправочных станций столицы Приамурья снизилась розничная цена АИ-92 и АИ-95. Ранее стоимость топлива там была существенно выше, чем на других автозаправках, сообщило АСН24.

Бензин

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Теперь бензин ИА-92 стоит на заправочной станции ДНК 49,9 рублей, АИ-95 — 52,9 рубля, цена упала на три и два рубля соответственно.

В Приамурье такие изменения связали с понижением оптовых цен на автомобильное топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует повысить объём потребления природного газа в качестве моторного топлива. По оценкам экспертов, объемы газомоторного топлива можно увеличить на 30%.