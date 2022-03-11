Пекин, , 06:43 — REGNUM Национальная метеообсерватория Китая продлила желтую тревогу из-за густого тумана в некоторых регионах страны, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

В тумане Цитата из м/ф «Ежик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР

По данным Национального метеорологического центра Китая, с утра 11 марта и до утра 12 марта сильный туман ожидается в восточной части Бохайского моря, Бохайском проливе, большинстве районов Желтого моря, прибрежных водах полуострова Ляодун, полуострова Шаньдун и провинции Цзянсу.

Видимость в некоторых пострадавших районах будет снижена до менее чем 1000 метров, сообщили в центре. Водителей попросили соблюдать безопасное ограничение скорости, а аэропортам, автострадам и портам было рекомендовано принять соответствующие меры безопасности.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о суровых погодных условиях с цветовой кодировкой, причем наиболее серьезным является красный уровень, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.