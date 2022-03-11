Новосибирск, 11 марта 2022, 06:40 — REGNUM В новосибирском Куйбышеве в котельном зале ТЭЦ произошёл хлопок угольной пыли при разогревании резервного котла ТЭЦ. Пострадал рабочий. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Хлопок угольной пыли произошёл при разогревании резервного котла на Барабинской ТЭЦ
Хлопок угольной пыли произошёл при разогревании резервного котла на Барабинской ТЭЦ
СКР по Новосибирской области

Выяснилось, что в 21:00 (время местное) накануне, 10 марта, в котельном зале Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве произошел хлопок углевоздушной смеси в котле при его запуске. Пострадал рабочий. Сейчас он находится в больнице.

В ведомстве уточнили, что последствия инцидента устранены и сейчас предприятие работает в штатном режиме.