Новосибирск, 11 марта, 2022, 06:40 — ИА Регнум. В новосибирском Куйбышеве в котельном зале ТЭЦ произошёл хлопок угольной пыли при разогревании резервного котла ТЭЦ. Пострадал рабочий. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

СКР по Новосибирской области Хлопок угольной пыли произошёл при разогревании резервного котла на Барабинской ТЭЦ

Выяснилось, что в 21:00 (время местное) накануне, 10 марта, в котельном зале Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве произошел хлопок углевоздушной смеси в котле при его запуске. Пострадал рабочий. Сейчас он находится в больнице.

В ведомстве уточнили, что последствия инцидента устранены и сейчас предприятие работает в штатном режиме.