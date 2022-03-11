Оренбург, 11 марта, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Бронзовый призер XVIII Кубка мира, кандидат в мастера спорта оренбурженка Яна Мещерина стала чемпионкой в весовой категории до 57 кг на чемпионате Приволжского федерального округа по боксу среди мужчин и женщин, который проходит в Оренбурге. Об этом сообщает минспорта региона.

Babushkinsky.mos.ru Бокс

В финальном поединке Яне Мещериной противостояла мастер спорта из Мордовии Нурия Мясоутова. По итогам трех раундов оренбургская спортсменка одержала уверенную победу.

В минспорта отметили, что третий соревновательный день (10 марта) принес сразу несколько побед оренбургским спортсменам. Еще три оренбурженки — Анастасия Макарова (50 кг), Валерия Васильева (60 кг) и Руфина Вахидова (63 кг) — получили бронзовые награды.

Добавим, с 8 по 12 марта в Оренбурге проходит чемпионат ПФО по боксу. За медали борются 137 спортсменов со всех регионов Поволжья.