Хабаровск, , 06:40 — REGNUM На заседании Общественной палаты Хабаровска мнением о происходящем на Украине поделился бывший житель ЛНР, защитник Донбасса, проживающий уже несколько лет в России, Виктор Веревка.

ВСУ обстреливают населенные пункты Донбасса Mil.gov.ua

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По словам Виктора Веревка, в 2014 году, когда начались обстрелы ВСУ мирного населения Донбасса, никто в это не верил.

«Нам казалось, что мы одна семья, братский народ. По прошествии времени мы видим, что у украинского национализма нет принципов. Они просто истребляли людей. Владимир Владимирович Путин принял правильное решение о начале спецоперации. Уже сейчас мы видим, что ещё немного, и наступление началось бы на ДНР и ЛНР. Я достаточно информирован о происходящем на Украине. Вооруженные силы Украины прикрываются людьми, как живым щитом: жителей не выпускают из домов, а вооруженные люди прячутся прямо в квартирах. Наши русские солдаты ведут бои за каждый дом, чтобы избежать жертв», — сказал Веревка.

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Как сообщало ИА REGNUM, обстрелу подвергли 10 марта ВСУ два населённых пункта ЛНР, заявил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.