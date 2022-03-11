Москва, 11 марта, 2022, 06:31 — ИА Регнум. В пятницу, 11 марта, в Москве будет переменная облачность, без осадков, местами гололедица, температура воздуха −2… −0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В ночь на 12 марта в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха −10… −8 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, ночью — западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −4… +1 °C днём. Ночью — −13… −8 °C, на востоке региона до −16… −13 °C.

В субботу, 12 марта, днём в столице ожидается −0… +2 °C, по области −3… +2 °C. Облачно, небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −9… −4 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, очень холодные, морозные ночи ожидаются в конце рабочей недели в Москве и Подмосковье.