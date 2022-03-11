Орск, Оренбургская область, 11 марта, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области возбуждено три уголовных дела в отношении жителей Башкирии. Им инкриминируют незаконное использование документов для образования юридического лица и незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Уголовное дело

По данным ведомства, в конце 2021 года в городе Орске были зарегистрированы и оформлены на разных физлиц три фиктивные фирмы. Впоследствии установлено местонахождение и причастность к совершенным преступлениям «номинальных» директоров компаний. За вознаграждение они предоставляли свои документы, удостоверяющие личность, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Кроме того, установлена причастность к совершенным преступлениям лиц, организовавших незаконное образование юридических лиц через подставных лиц.

Фигурантами серии уголовных дел стали четверо жителей Башкирии. В рамках производств следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, имеющие значение для уголовных дел.