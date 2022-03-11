Новосибирск, 11 марта, 2022, 06:31 — ИА Регнум. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере в отношении учредителя похоронного дома «Некрополь». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Выяснилось, что обвиняемый с февраля 2011 года по июль 2019 года через двух работников организации передавал взятки заведующему патологоанатомическим отделением городской клинической больницы — более 1, 2 млн рублей. Взятки передавались за каждого умершего в больнице пациента, в похоронах которого участвовал «Некрополь».

При этом обвиняемый долго скрывался и был объявлен в федеральный розыск. В ноябре 2021 года его задержали в Санкт-Петербурге. Он был отправлен под домашний арест. Вину мужчина не признал.

В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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