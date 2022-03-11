Париж, 11 марта, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Евросоюз намерен усилить давление на Россию и Белоруссию, в том числе и за счет экономических санкций за проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран ЕС по итогам неформального саммита в Версале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки. Евросоюз

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«Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Белоруссию. Мы ввели серьезные санкции и по-прежнему готовы быстро ввести новые», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил о намерениях Запада «удушить народ» санкции. Он подчеркнул, что антироссийские санкции направлены не только на элиты России, но и на обычных граждан. Таким образом, считает Панкин, Запад пытается поднять протесты на российской территории.