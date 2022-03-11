Версаль, Франция, 11 марта, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Еврокомиссия должна подготовить заключения по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в ЕС. Об этом сообщается 11 марта на сайте исполнительного органа ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Соответствующие поручение включено в совместное заявление глав государств и правительств Евросоюза по итогам саммита во французском Версале. Ранее подобное распоряжение было вынесено и по заявке Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия собирается добиваться членства в ЕС, но не планирует вступать в НАТО.