Вашингтон, , 06:20 — REGNUM Власти США и Колумбии готовы к совместной работе для «восстановления демократии» на территории Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и президента Колумбии Ивана Дуке.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Кризис в Венесуэле является проблемой для региона, мы обязуемся поддерживать восстановление демократии, что необходимо для преодоления политического, экономического и гуманитарного кризисов», — говорится в тексте заявления.

Помимо этого, отмечается также, что обе страны «привержены расширению давнего сотрудничества в сфере безопасности до стратегического партнерства».

Согласно документу, США и Колумбия также намерены «поддерживать активное сотрудничество в борьбе с терроризмом и международной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков, контрабанду и торговлю людьми».

Ранее в ходе встречи Джо Байден пообещал Ивану Дуке предоставить Колумбии статус основного союзника вне НАТО.