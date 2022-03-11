Биробиджан, 11 марта, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Старшина Сергей Зозуленко, младший сержант Николай Ковалец и сержант Артём Тимченко погибли во время специальной операции в Донбассе. Об этом сообщил в своём телеграм-канале 11 марта глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн.

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Сергею Зозуленко из посёлка Бира было 27 лет, Артёму Тимченко из села Нигибово — 30 лет, Николаю Ковальцу из Николаевки — 22 года.

«Они выбрали делом своей жизни одну из самых мужественных и благородных профессий — защитника Отечества — и погибли, отстаивая интересы нашей Родины. Боролись за мир в Донбассе. Посмертно награждены орденами Мужества. Вечная память героям!», — написал Ростислав Гольдштейн.

Он выразил соболезнования семьям погибших.

Скрин телеграм-канала Ростислава Гольдштейна Старшина Сергей Зозуленко, младший сержант Николай Ковалец и сержант Артём Тимченко погибли во время специальной операции в Донбассе

Как сообщало ИА REGNUM, 498 российских военных погибли в ходе спецоперации в Донбассе, которая продолжается с 24 февраля. Ранены 1597 солдат из России.