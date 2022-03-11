Бишкек, 11 марта, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Новый инцидент со стрельбой между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошел на границе республик 11 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Перестрелка началась на участке автодороги Баткен — Исфана в местности Эки-Таш Баткенского района после того, как пограничный отряд Таджикистана начал закидывать камнями автомобили, которые проезжали по автодороге. Киргизские пограничники потребовали от таджикской стороны прекратить указанные действия, но их призыв был проигнорирован.

Пограничники Киргизии были вынуждены открыть предупредительный огонь в воздух, но в конфликт вмешался еще один таджикский пограничный наряд, который начал стрельбу по наблюдательной вышке, где находились киргизские пограничники. Перестрелка длилась примерно 20 минут. С киргизской стороны никто не пострадал.

Представители Киргизии и Таджикистана провели встречу на месте инцидента для недопущения дальнейшей эскалации конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в районе местности Тескей Баткенской области Киргизии произошла перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана, длившаяся около 10 минут.