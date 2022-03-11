Ульяновск, , 06:03 — REGNUM Арбитраж Ульяновской области 7 апреля 2022 года планирует рассмотреть иск мэрии Ульяновска к ООО «Транснациональный концерн «Аквилон Технолоджис» из Татарии. Истец пытается изъять для муниципальных нужд недостроенное здание с выплатой компенсации владельцу, передаёт ИА REGNUM.

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Спор начался в январе 2022 года. Речь идёт об объекте незавершённого строительства на улице Аблукова, 456. За объект мэрия предлагает компенсацию в размере 26 246 750 рублей, которая установлена по результатам оценки. Ещё одно требование в суде — прекратить право собственности ответчика на объект.

По данным из базы Росреестра, спорный объект получил кадастровый номер в 2013 год, площадь застройки — 11 670,9 кв. м. Предположительно, по этому адресу находится недостроенный легкоатлетический манеж. Ульяновские СМИ ранее сообщали, что на месте недостроя может быть построена автомобильная дорога.