Пекин, , 05:40 — REGNUM Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций в Вене Ван Цюнь заявил, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия должны учитывать международные опасения по поводу рисков распространения ядерного оружия, связанных с AUKUS, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

AUKUS. Совместная онлайн-пресс-конференция лидеров США, Великобритании и Австралии Au.usembassy.gov

Ван выступил с замечаниями на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на тему «Передача ядерных материалов в контексте AUKUS и его гарантий во всех аспектах в соответствии с ДНЯО (Договором о нераспространении ядерного оружия)».

Совет МАГАТЭ консенсусом принял решение включить вопрос об AUKUS в качестве официального пункта повестки дня по предложению Китая. В сентябре 2021 года Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о создании AUKUS, в рамках которого Соединенные Штаты и Великобритания окажут Австралии помощь в приобретении атомных подводных лодок.

Ван отметил, что основной вопрос заключается в том, связан ли AUKUS с незаконной передачей материалов для ядерного оружия. Этот вопрос затрагивает целостность, эффективность и авторитет ДНЯО и интересы всех государств членов МАГАТЭ, и поэтому его необходимо прояснить, сказал он.

«Если AUKUS действительно связан с незаконной передачей материалов для ядерного оружия, три страны должны полностью прекратить сотрудничество, которое открыто и прямо нарушает ДНЯО, наносит ущерб международному режиму ядерного нераспространения и подрывает глобальную стратегическую стабильность и порядок международной безопасности», — сказал он.

«В противном случае государства — члены МАГАТЭ имеют право и несут ответственность за продолжение межправительственного процесса обсуждения для решения этого вопроса таким образом, чтобы гарантировать авторитет и эффективность ДНЯО, а также целостность системы гарантий МАГАТЭ», — добавил он.

По словам Вана, Китай предложил создать специальный комитет, открытый для участия всех государств-членов МАГАТЭ, для продолжения углубленного обсуждения AUKUS и представления рекомендаций совету агентства и его генеральной конференции.

Он подчеркнул, что до достижения консенсуса по резолюции Соединенным Штатам, Великобритании и Австралии не следует осуществлять сотрудничество по атомным подводным лодкам, а секретариату МАГАТЭ не следует вести переговоры по вопросам гарантий с тремя странами. Посланник призвал все государства-члены МАГАТЭ сосредоточиться на ключевых вопросах AUKUS и искать решения для защиты ДНЯО и международного режима нераспространения.