Якутск, , 05:44 — REGNUM Министерство образования Якутии разослало письмо с распоряжением возобновить еженедельное исполнения гимна России. Цель этого нововведения — повысить патриотическое воспитание детей и молодёжи, говорится в документе. Скан письма опубликовал телеграм-канал NewsOfYakutia.

Воспитанницы поют гимн Дарья Драй © ИА REGNUM

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Начальников муниципальных органов управления в сфере образования обязывают каждый понедельник отчитываться о том, как выполняется это поручение. Координировать эту работу будет руководитель республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Маргарита Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в России реализуется федеральный проект «Патриотическое воспитание». В рамках него ведётся работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и профессионального образования, проведению мероприятий патриотической направленности.