Пекин, , 05:33 — REGNUM Китай выделил 3 млрд юаней (около $475,4 млрд) из бюджета центрального правительства для укрепления слабых звеньев в сфере социального обеспечения и обеспечения благосостояния людей, сообщил главный экономический планировщик страны, передает 10 марта агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Средства будут направлены на поддержку 261 проекта, связанного с благосостоянием детей, помощью бездомным, реабилитацией и уходом за людьми с ограниченными возможностями, а также услугами ветеранов, основными похоронными услугами и защитой психического здоровья, сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам.

По данным комиссии, в последние годы все больше государственных инвестиций было направлено на проекты, нацеленные на улучшение благосостояния людей.

В нем также отмечалось, что в этом году инвестиции центрального правительства в проекты, направленные на устранение слабых звеньев в сфере социального обеспечения, на 200 миллионов юаней больше, чем в 2021 году, что помогает оптимизировать услуги для особых групп.