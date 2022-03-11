Колумбия готова нарастить поставки нефти в США
Вашингтон, 11 марта, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Колумбия обладает большим, чем Венесуэла потенциалом в поставках нефти и готова нарастить её экспорт в США «насколько сможет». Об этом президент Колумбии Иван Дуке 10 марта заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.
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Добыча нефти
«Колумбия сегодня может обеспечить около 3% нефти, которую импортируют США. И мы увеличим поставки настолько, насколько сможем».
По его словам, производимые Колумбией 890 тыс. баррелей нефти в день, в «самое ближайшее время» возможно нарастить до одного млн.
Ранее президент США Джо Байдензаявил, что намерен наделить Колумбию статусом основного союзника страны вне военного блока НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, в американской администрации допускают возможность ослабления санкций против Венесуэлы на фоне потребностей США в нефти.