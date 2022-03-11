Пекин, 11 марта, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Глава Отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Сун Тао встретился с послом Монголии в Китае Бадралом Тувшином, передает 10 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

Бадрал Тувшин вручил генеральному секретарю ЦК КПК Си Цзиньпину благодарственное письмо, написанное премьер-министром Монголии Лувсаннамсраем Оюн-Эрдене, также председателем Монгольской народной партии. Посол Монголии также привез специальный подарок, чтобы отпраздновать успех зимних Олимпийских игр в Пекине.

Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления обменов и сотрудничества между политическими партиями Китая и Монголии.