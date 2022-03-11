Южно-Сахалинск, 11 марта, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Новый цех «Южно-Курильского рыбокомбината» уже отгрузил более 500 тонн высококачественной рыбной муки и рыбьего жира отечественным производителям корма для домашних и сельскохозяйственных животных. В условиях санкций завод готов увеличить объёмы производства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

Алексей Лукашевич Рыбьи головы

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Раньше отходы рыбопереработки утилизировали. Затем был создан специальный цех, продукция которого пользуется высоким спросом.

«90 процентов изготовленной на предприятии рыбной муки и рыбьего жира поступает на внутрироссийский рынок. Отечественные компании используют их при производстве кормов для домашних и, что особенно важно, сельскохозяйственных животных. Появление еще одного производителя высококачественной рыбной муки и рыбьего жира повышает устойчивость животноводства в условиях санкций», — прокомментировал председатель правительства островного региона Алексей Белик.

В год цех может выпускать более 8 тыс. тонн продукции, а в случае спроса объёмы рыбной муки и рыбьего жира можно увеличить.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке для всех членов краевого правительства отменили отпуска из-за санкций и работы в штабном режиме.