Пекин, 11 марта, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва национального представили 487 предложений по текущей пятой сессии национального законодательного органа страны, сообщил секретариат сессии, передает 9 марта агентство Синьхуа.

Dong Fang Сессия ВСНП

Секретариат сообщил, что он также получил около 8000 предложений, критических замечаний и комментариев от депутатов ВСНП. Большинство предложений касаются улучшения законодательства в области энергетики, цифровой экономики, дошкольного образования, ухода за пожилыми людьми и защиты прав и интересов женщин.

Национальные законодатели также внесли предложения по содействию возрождению сельских районов, стимулированию устойчивого развития цифровой экономики и борьбе с похищениями и торговлей женщинами и детьми, среди прочего.