Пекин, , 05:07 — REGNUM Китайские военные никогда не потерпят сепаратистских актов «независимости Тайваня» и вмешательства внешних сил, заявил представитель НОАК на пятой сессии ВСНП 13-го созыва в Китае, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Армия Китая Дарья Антонова ИА REGNUM

Соответствующие учения и учебные мероприятия Народно-освободительной армии ни в коем случае не нацелены на соотечественников с Тайваня, на направлены на сепаратистскую деятельность сторонников «независимости Тайваня» и вмешательства внешних сил, заявил представитель делегации Народно-освободительной армии и Народной вооруженной полиции У Цянь, присутствующей на пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

«Чем больше Соединенные Штаты и Япония будут поднимать волну по тайваньскому вопросу, тем более жесткие действия мы предпримем для защиты национального суверенитета и территориальной целостности», — предупредил У.

У сказал, что сепаратистская деятельность руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня и сговор с внешними силами являются основной причиной нынешней напряженности и беспорядков в Тайваньском проливе. Тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая, которое не терпит никакого внешнего вмешательства, добавил он.