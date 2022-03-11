Пекин, , 05:01 — REGNUM Книга о богатой коннотации и ярких практиках экономической мысли председателя КНР Си Цзиньпина была опубликована издательством «Синьхуа» для распространения по всей стране, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Мысли Си Цзиньпина о социалистической экономике с китайскими в новую эру, официально представленная в 2017 году, основана на новой философии развития, предложенной Си Цзиньпином, и на протяжении многих лет руководила экономической практикой страны. Книга включает серию новостных репортажей об экономической мысли Си Цзиньпина, опубликованных информационным агентством Синьхуа.

Книга посылает четкий сигнал о том, что долгосрочная тенденция роста китайской экономики необратима, как необратим и исторический процесс великого омоложения китайской нации.