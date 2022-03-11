Пекин, 11 марта, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Книга о богатой коннотации и ярких практиках экономической мысли председателя КНР Си Цзиньпина была опубликована издательством «Синьхуа» для распространения по всей стране, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Мысли Си Цзиньпина о социалистической экономике с китайскими в новую эру, официально представленная в 2017 году, основана на новой философии развития, предложенной Си Цзиньпином, и на протяжении многих лет руководила экономической практикой страны. Книга включает серию новостных репортажей об экономической мысли Си Цзиньпина, опубликованных информационным агентством Синьхуа.

Книга посылает четкий сигнал о том, что долгосрочная тенденция роста китайской экономики необратима, как необратим и исторический процесс великого омоложения китайской нации.