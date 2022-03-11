Токио, , 04:58 — REGNUM Правительство Японии согласовало санкции против трёх банков Белоруссии, вводимых в связи с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом говорится в распространённом 11 марта сообщении МИД Японии.

Японский самурай

В документе отмечается, что с 10 апреля санкционные меры — замораживание активов, запрет транзакций и другие — начнут действовать против Белагропромбанка, Банка Дабрабыт и Банка развития Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия приветствует решение государств — членов ЕС об усилении санкций в отношении официального Минска в связи с ситуацией на Украине. Санкции касаются не только банковского сектора, но и белорусских государственных предприятий.

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