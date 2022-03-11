Тюмень, , 04:55 — REGNUM В Тюмени полицейские, росгвардейцы, волонтёры Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны, фронтовую медсестру Александру Чебаненко с 105-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Александра Васильевна наблюдала концерт из окна

Александра Чебаненко вошла в Книгу рекордов России как самый старейший в стране участник Великой Отечественной войны. В честь юбилярши во дворе доме, где она живёт, прошёл концерт, в котором прозвучали её любимые песни военных лет. Гвардии старшина медицинской службы приветствовала всех из окна своей квартиры. В финале концерта был запущен фейерверк под звуки легендарной песни «День Победы» и троекратным «Ура!».

Александра Васильевна Чебаненко родилась 10 марта 1917 года в селе Богоявленское Земетченского района Пензенской области, в многодетной семье. С 26 июня 1941 года она вытаскивала с поля боя раненных бойцов двух гвардейских дивизий на 1-м и 2-м Украинских фронтах. В одном из боёв под Киевом Александра Васильевна получила тяжёлое ранение. После госпиталя вернулась в строй и встретила Победу в Германии. На полях сражений погибли восемь её братьев.

За военные подвиги Александра Чебаненко награждена орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и многими другими наградами.

В 1946 году Александра Чебаненко демобилизовалась и долгие годы трудилась на благо восстановления страны. Более 20 лет она проработала в Кондинском районе Югры. После выхода на заслуженный отдых проживает в Тюмени. Сегодня Александру Васильевну окружена вниманием и заботой родных и близких.