Туркменистан, 19 февраля, 2011, 10:01 — ИА Регнум. Вице-премьер Туркмении Тувакмамед Джапаров на правительственном заседании представил на рассмотрение главы государства предложение, поступившее со стороны Международного валютного фонда о проведении в текущем году в Туркмении очередной промежуточной встречи управляющих Швейцарской группы Всемирного банка и МВФ , которая предварит ежегодное заседание Совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда, передает 19 февраля корреспондент ИА REGNUM.

По словам вице-премьера, в этой встрече помимо руководящего состава Всемирного банка и МВФ планируют принять участие представители около 60 стран, входящих в Швейцарскую группу, в том числе министры иностранных дел, финансов и экономики, руководители центральных банков стран-членов вышеназванных структур, а также другие высокопоставленные участники.

"Примечательно, что Туркмения станет первым государством в Центральной Азии, выбранным для проведения этого форума", - отметил Джапаров.

В свою очередь, президент Туркмении отметил целесообразность организации данной встречи в Национальной туристической зоне "Аваза" и указал соответствующим руководителям на необходимость принятия всех мер для достойной организации вышеназванной встречи.

"Регулярно проводимые Туркменией международные форумы в зарубежных странах приносят свои реальные плоды. И возможности предстоящего форума необходимо также использовать в целях привлечения иностранных инвестиций для реализации развернутых в нашей стране важных и крупномасштабных проектов", - резюмировал глава Туркмении.

Следуют отметить, что в Швейцарскую подгруппу помимо Туркмении также входят Швейцария, Польша, Сербия, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие государства.