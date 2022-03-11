Владивосток, , 04:55 — REGNUM Из Владивостока отправится самолёт с почти 27 тоннами различных товаров первой необходимости и продовольствия для жителей Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приморья.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

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Это первая партия гуманитарного груза, собранная приморцами. Упаковано более 17 тонн риса, консервы, крупы, макароны, средства гигиены, одежда, детские принадлежности.

«Гуманитарная помощь собиралась в короткие сроки как населением края, так и предприятиями, коммерческими организациями. Приморцы показали своё отношение к нынешним событиям, солидарность с братским народом», — пояснил министр по делам ГО и ЧС Приморья Александр Златкин.

Как сообщало ИА REGNUM, очень тяжелая гуманитарная ситуация сложилась близ Мариуполя, в посёлках Заря, Гранитное, Приовражное, Водяное, рассказал один из волонтеров в ДНР, посетивший окрестности Мариуполя.