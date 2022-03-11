Благовещенск, 11 марта, 2022, 04:48 — ИА Регнум. В аэропорт Благовещенска поехали несколько автомобилей для устранения экстренной ситуации, в том числе пожарные, скорые, автомобили спецслужб и машина с надписью «разминирование». Поступила информация об акте терроризма, сообщил источник ИА ПортАмур.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина Разминирования

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Спецавтомобили заметили горожане. Предположительно, сообщение касалось самолёта. Забайкальское линейное управление МВД России на транспорте проверяет эту информацию.

По сведениям с сайта аэропорта, отменён рейс Благовещенск-Москва авиакомпании S7.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря из аэропорта Благовещенска эвакуировали всех пассажиров из-за ложного сообщения о минировании.