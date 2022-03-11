Тбилиси, 11 марта 2022, 12:19 — REGNUM Депутат парламента Грузии Михаил Кавелашвили оперативно дал ответ недовольному позицией грузинских властей спикеру Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку, сообщает 10 марта грузинский телеканал «TV Пирвели».
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Кавелашвили, член правящей партии «Грузинская мечта», утверждает, что решение о поставках грузинской молочной продукции в Россию было принято еще в 2020 году. Что касается оказания помощи Украине, то депутат от большинства заявил, что именно Грузия делает больше всего для Украины по сравнению с другими странами.
Напомним, что Стефанчук обвинил грузинское правительство в том, что оно активно сотрудничает с Россией в экономической сфере.